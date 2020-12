Sentencia den caso di La Linda: Ta oficialmente declara bancarota

Manera conoci, siman pasa tabata tin un encuentro entre representantenan di trahadonan, La Linda, sindicatonan y abogadonan, hunto cu tambe esnan cu La Linda ta debe placa mester a presenta pa duna veredicto si ta bay di acuerdo cu e bancarota di La Linda.

Hues mester a tuma e caso aki den su propio man mirando cu siman pasa mayoria di esnan cu a wordo invita no a presenta, dus hues no por a dicta si e mayoria no tabata presenta pa bisa cu ta pro pa bancarota.

Den un sentencia cu a tuma luga awe hues a dicta di kita suspension final di pago y anuncio di bancarota di La Linda. Corte ta tuma na cuenta cu e informacion cu a wordo duna ta refleha cu e entrada di e moratorium no ta suficiente pa cubri gastonan, y cu no tin prospecto real cu e situacion ta bay cambia na corto termino na unda tur gasto lo por wordo paga. Lantando e suspension di pago ta haci cu La Linda lo haya su mes den un situacion na unda e no a cumpli na paga su creditadornan.

Akinan por lesa e sentencia completo

