Diadomingo anochi personanan a informa autoridad cu tin un señora tur na sanger canando den area di playa y ta den area di e pompstation. Patruya a presenta di biaha y a baha atende cu e señora tur na sanger, pero esaki no tabata kier a scucha di e oficialnan. A keda cana na pia banda di dje pa pare pa asina e haya atencion medico y saca afor kico a pasa. A subi Adriaan Lacle Blvd y Polisnan a haya nan ta pone e señora na boei debi cu el a resisti y bon pa e haya atencion medico for di ambulance debi no sa kico por a pase.

