Señora tin 60 aña ta core sin rijbewijs

Un señora di 80 aña ta coriendo auto ja pa 60 aña sin rijbewijs. Diaranson el a wordo para dor di polis pasobra e no tabatin faha di seguridad bisti. Y akinan e no por a mustra rijbewijs y a declara na polis cu nunca den su bida el a wordo para pa Polis. Y nunca el a saca rijbewijs pa core auto den forma legal riba careternan di Hulanda. E señora a haya un boet pasobra e no tabatin faha di seguridad pero no ta conoci cuanto e multa tabata. “Mi ta coriendo ja caba pa 60 aña sin rijbewijs y nunca prome mi a wordo para pa polis”, e señora a declara na polis. Sigur Sigur e señora aki tin hopi suerte cu durante tur e añanan ey e no a wordo para, aunke mester bisa cu kizas dos di su edad, e no ta core mucho compara cu un persona cu edad mas hoben. Pues kizas esey tambe ta e motibo cu polis nunca kizas a topa cune pa pare. Pero toch sigur ta increibel e situacion aki.

