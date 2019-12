Señora ta reconoce su auto horta ta cambia tire na Jr Auto

Diabierna den careda di 4 or atardi un señora pasando dilanti di Jr auto center na Macuarima a reconoce su mercedez benz horta. Esaki ta despues di un caso den corte cu su ex casa huez a dicta cu e auto ta pa e señora, pero e homber no a sigui e caso di huez y a keda cu e auto y a bende. E señora a baha reclama na Jr auto ora el a mira e auto den laira caminda e doño nobo ta cambiando tur cuatro tire. Polis a presenta na e sitio pa intermedia, segun e doño nobo el a cumpra e auto for di tal persona. Polis a tuma e auto den beslag unda cu recherche tin haci nan investigacion y hunto cu hues yega na un solucion pa con e señora keda cu su vehiculo.

