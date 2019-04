Señora sin bida haya den cas na San Nicolas

Awe Diamars mainta pa mas o menos 10’or Alarm Central ta notifica Central di Polis di un caso na Tobelstraat San Nicolaas, caminda tin un señora kende no ta duna señal di bida den e cas. Na yegada di patruya na e cas ta topa cu personal di ambulance caba. E señora den e cas no ta duna señal di bida y ta mustra di no ta un morto natural. A pidi presencia di Recherche y tambe Polis Technico. Fiscal tambe a presenta na e sitio y slachtofferhulp. Pa .11:25 dr. Texier ta constata morto di e señora R.R.N.K. naci na Aruba di 33 aña di edad. Fiscal a laga tuma e curpa den beslag. Un hende homber a ser deteni y hiba warda di polis pa mas investigacion. E caso ta bao investigacion. Kende cu sa algo of a wak algo, jama tiplijn di polis cu ta 11141. Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecida.

