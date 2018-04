Personanan a bati alarma na autoridad pa un señora cu a keda haya for di tino den baño di paris restaurant. Despues di a consumi basta alcohol e curpa no tabata por mas. Polis a yega y ambulans tambe unda di biaha paramedico a brinda asistencia medico debi cu e señora a consumi alcohol dimas y e curpa no tabata bon.

