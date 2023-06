Diadomingo marduga un automobilista pasando e caminda di Emmastraat a topa cu un hende muhe memei caminda drumi abou, di biaha e persona a baha for di su auto y bay atende cu e persona. A informa polis tambe, patruyanan a presenta di biaha n’e sitio, y topa cu e señora drumi abou cu paña casi baha. E señora mes no sa kico a pase cu el a bin drumi riba caminda. Polis a lante y asina dune un lift pa su cas cu no tabata leu.