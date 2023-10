Diahuebs den careda di 1:30 atardi riba caminda di Ponton net tiki panort di e rotonde WVB un señora di edad den un hyundai tucson no a mira un homber riba un bais a subi e zebrapad for di pariba pa crusa bay abou y aki e parti dilanti di e auto a dal e ciclista. E auto su plachi number so a keda cu daño, e ciclista a keda levemente herida. Ambulance a presenta pa controla e ciclista. Polis di trafico a tuma dato for di ambos partido.