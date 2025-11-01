Diasabra merdia autoridad ta keda informa cu den mondi patras di santana di Sabana Basora tin un hende di edad cu problema cu no por cana mas y ta perdi. Di biaha a mobilisa, polis, ambulance y brandweer pa yuda cu e rescate aki. Polisnan di Sann Nicolas a presenta di biaha ne sitio y a cana den e mondi bay patras y bon pida y despues di rato ta topa cu e señora di edad sinta bou di un mata cu ya e pianan no a dune chens pa sigui y te ey el a yega.
Bomberonan a yega cu nan bandkart y asina paramedico a brinda yudansa di biaha, y a bin cu e brandkart di rescate pa asina lanta e señora cana un bon pida bin bek direccion pa santana di Sabana Basora. Den e auto di ambulance a sigui cu control medico.
Ta trata di un señora turista.