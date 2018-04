Señora di 86 aña un biaha mas ta cay sin niun hende pa yud’e

Ta tristo pa mira un bes mas con na Cura Cabay 57, un señora, un mama M.E.P.E. di 86 aña, tabata grita di dolor, tur na sanger, lora bou di e cama y no por a lant’e. A yama 100 unda cu urgentemente nan a manda un ambulance. Ora cu esaki a yega nan a yuda e señora aki, lanta for di vloer, sclamando di dolor. Ela wordo transporta di biaha pa dr. Horacio Oduber Hospital.

Ta di 2 biaha den 5 dia cu e señora aki ta cay. Pregunta cu ta surgi ta e ora, unda su yiunan ta? E señora no tin mas famia? Kico Sociale Zaken ta bay haci cu e caso aki?

E caso aki tin basta tempo ta andando caba. Ta varios biaha caba e aña aki cu e señora aki ta cay, y Sociale Zaken sa di e caso aki, no di awo, pero di hopi tempo caba.

Despues cu e sali for di hospital, kico lo bay haci cu e señora aki?

Un biaha mas, lo hib’e cas y lag’e tira manera un cacho na su cas, sin un alma pa wak y ciuda di dje?

Por a compronde cu su yiunan no ta worry cu nan mama, un di nan a bula bay Bonaire sin wak atras con su mama ta y ken ta bay cuida di e mama.

Dentro di 2 siman ta bolbe celebra un Dia di Mama. E yiunan lo lubida cu nan tin mama?

Yiunan, balora boso mama awo cu e ta na bida, pasobra cu e cera su wowonan, ni cuanto lagrima bo drama, ni cu bo manda e krans di mas grandi of esun di mas bunita, ni e caha di mas caro, e lo no t’ey mas pa wak esakinan. Mama ta un so tin.

El a carga boso 9 luna den su bariga, el a wak pa boso, el a educa boso, el stima boso. Awo cu e ta grandi, dun’e su balor.

Ta spera cu instancianan concerni por haci algo urgente cu e señora aki, y mirando cu no tin ken pa cuida di dje, lo ta bon pa intern’e den un di e casnan di cuido pa nos grandinan.

Comments

comments