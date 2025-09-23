Diamars prome cu 9:30 mainta autoridad a keda informa cu den Flemingstraat na playa net dilanti un cas tin un auto blauw chikito cu un señora atende no ta reaccionando di biaha a despacha polis y ambulance pe sitio.
Na yegda di Polis ta topa cu un kia picanto color blauw y un señora aden no ta reaccionando mas. A pidi ambulance di cual paramediconan a yega di biaha y a constata cu mucho mas no por haci pe persona aki y a pidi pa dokter Texier presenta y constata morto.
Familiar tambe a presenta pa pone nan mes na altura di e situacion lamentabel. Dokter a notifica cu e persona a fayece abase natural ya cu ta trata di un señora di 78 aña.