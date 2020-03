Señora cu a test positivo a splica e caminda largo cu el a pasa cu Dept di Salud

Señora cu a test positivo ta duna su comentario riba su Facebook y a autorisa masnoticia.com pa publica esaki, pero nos no ta publica su cara.

Pa kico no bisa si bo ta positief of no. Paso Aki nan na Aruba nos gusta judge.

Pero Ami ta 1 di esnan cu a test positief.

Enrealidat Ma bay NY pa bay wak e concert di aventura.. mi no a wak mi Prince Charming pero ma hayami den un aventura cumi nunca un spera.

Mi a yega Aruba Diamars dia 17. Nan a check mi temperatura y ya. Yega na customs e meneer ta puntra señora a yena e formulario. No okay bay aya tras tin yen formulario yena y trece bek.

Formulario ta bisa.

Bay den cuarentena y nos lo tuma contacto cubo dentro di 48 ora. Di aeropuerto direct pa cas.

Diaranson den dia cuminsa sinti tos leve. Anochi ma drumi den calor paso pami ya cambio di clima. E tos a sigui

Diahuebs ma yama. Duna ful mi relato, y nan ta puntra señora a yena e papel si ma yene. Nos no a haya. Okay bon informa con mi ta sinti okay bin test 11. Bay test bin cas di biaha. y warda

Diabierna ta yega mi ta yama bisa. Mi casa tin di bay traha e muchanan ta keda nan so cumi den cas ki haci. Señora bisti mondkapje sanitizer y ya.

Diasabra: mesun cos. Yama banda di 9 or no señora nos a lubida tur e papelnan pero tur test a sali negatief. Bandi 11 or no señora nada ainda nos ta yama bek bandi 4 or nada ainda señora. Bandi 6.30 nan ta yama señora bo test a sali positief nos ta bay Bise den news. Mi ta puntra ki ta bay pasa awo. Please isola bo miss di biaha. Nos lo pasa mayan.

Diadomingo: ma warda henter dia y ningun hende un pasa na yama niun contesta. Pero e jui di 1 Aña a lanta cu tos y keintura okay keda yama. Señora bin test e 1or ok bon. y asina e dia a pasa.

Dialuna bandi 4 am mi ta sinti mi casa ta coba den cas, msg e. E ta bisami e jui di 2 Aña tin keintura y tos. Nos a yama niun contesta yama hospital. Manda nos warda pa dokter di cas. Okay 8.15 yama dokter di cas splik’e tur cos cu nos no a haya ni 1 bishita nada. Y ami a Bise e ta mi ultimo speransa. 2 hende a yama caba pero semper mester splica tur cos pero nada no ta wordo haci. Ni follow up.

Keda cas no bay pafo. Ni maske cuanto nos desinfecta tog nan a lanta malo y lo tristo ta cu bo no por haci nada der over. Como mama den isolacion ta scucha mi yuinan tosa cu keintura y ami den camber.

Mi ta compronde cu DVG tin Hopi hende pa atende pero nan follow up mester ta miho paso bo tin diferente hende ya yama diferente biaha bisa e mesun storia y nada ta wordo haci.

E preguntanan :

dicon no a bay Cerca famia. Paso prome cos nan ta bisabo informa famia bo ta den cuarentena informa bo no ta ricibi bishita.

Awo cubo ta den isolacion dicon nan no a bay:

Pa ta Honesto despues cubo haya sa cubo ta positief y bo tabata den cuarentena cu bo famia den cas cua famia lo tuma bo casa y yuinan y sa cu e por core e riesgo.

Mi ta comprende tin Hopi pregunta y sin contesta

Asina ta cuida bo mes cuida bo famia y Keda cas paso ni maske con Hopi bo desinfecta tog e ta keda den aire.

