Señora coriendo banda di caminda a keda menasa pa un homber cu kier a viole

Diabierna den careda di 6’or mainta un dama haciendo deporte banda di ex bushiri hotel a keda sorprendi pa un homber cu a atake y wante. E dama a comenta e tabata coriendo y e homber a wante y menase cu un arma di candela y un schroefdraaier. E homber a mishi cu e dama pero no a logra viole. El a logra huy for di e homber y a logra para un autobus cu tabata pasando. E homber tabata color buin cla y estatura di 1.65 meter y tabata tin un cara tapa. E caso ta bou investigacion cualkier persona cu por a wak algo yama tipline di polis 11141.