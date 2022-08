Pa algun dia caba e señora aki a presenta na airport y ausa problema, a core for di e tereno pero nada, awe a drenta paden pa bay biaha y a sigui cu su actonan y a dune chens pa calma pero no a reacciona. Un momento e señora a cuminsa bringa cu personal y aki polis hunto cu personal di marechaussee a bay over pa detene e señora aki. Transportwagen a presenta y asina e señora aki a keda cu su tiramento di palabra.