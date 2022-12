Dialuna atardi pa di tanto biaha polis a presenta un biaha mas na un cas na Verano pa un bisiña causando problema cu otro. Na e sitio polisnan a topa cu un señora cu ta conoci pa nan cu tanto biaha ta atende cu su comportacion, e biaha aki e señora tabata for di control y e hasta un momento no kier a tende di polis y aki a bay over na su detencion.

Te hasta momento pa hinca e persona den e vehiculo di transporte tabata haci su cosnan pa no subi aden y polisnan a hayanan ta usa poco forsa pa e drenta paden. A papia cu e famia debidamente di e comportacion di e señora causando na esnan rond.