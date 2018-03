Señora bou influencia a dal den rotonde Hato y a purba cambia tire pa bay

Dialuna marduga central di polis ta haya un informacion cu un auto lo a dal den e rotonde di Hato y cu e auto lo ta purbando di bandona e sitio. Mesora ta dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan ta topa cu e auto un tiki mas pariba di e rotonde y cu e ocupante nan ta purba pa cambia e taira ja cu tin un taira ful destrui.

Polis nan a controla e rotonde y di berdad un auto lo a dal den dje y laga basta pida piesa atras y e piesa nan ta klop cu e auto. Polis a puntra e dama chauffeur si ta e a dal den e rotonde y e chauffeur a nenga pero despues a ripara cu e no por haci nada mas e la admiti y tambe a admiti cu e la dal par di drinks. Polis a detene pa core bou di influencia y dogcacther a presenta pa hibe warda pa e presenta dilanti un sub fiscal. Polis y roadservice a tuma dato. Daño material ta considerabel. No tawata tin herido.

Comments

comments