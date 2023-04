Diasabra anochi laat pasa di 11’or varios automobilista for di Camacuri direccion pariba tabata hayanan mes ta baha caminda pa un hyundai accent coriendo basta iresponsabel riba un velocidad halto. Na rotonde spiraal y tambe Mahuma e chauffeur tabata subi e rotonde sin para casi causa accidente. Riba un velocidad e accent aki tabata bayendo direccion pariba, riba e caminda di Ser’i Teishi e auto a keda para, tabata un señora tras di stuur basta bebi unda rato prome el a sali for di un trip. E señora tabata cooperativo cu autoridad, y a manda yama su yiu wak si e ta cera pa core auto pa su mama y hib’e cas sano y salvo. E yiu homber a presenta no masha contento cu e mama su comportacion den trafico y bou influencia y a bay cu e mama cas pa un chens cu polis a dune.