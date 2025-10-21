Diamars merdia riba caminda di Cashero ta sosode un accidente entre dos auto, y tabatin un hende levemente herida y a manda Polis y Ambulance pe sitio. Na yegada di Polis di trafico ta constata cu e señora coriendo e kia picanto ta bou influencia di alcohol y a sali foi un t-weg net momento cu un honda ta biniendo di zuid direccion nort.

E chauffeur di a honda a lastra un brake momento cu a wak e picanto sali su dilanti y asina mes no por a evita e dalmento y dal contra di e picanto. E señora no tabata desea di ambulance, polis a pone pasa un test di alcohol y a surpasa esaki y a keda deteni y hiba warda di Polis.