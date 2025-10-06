Diadomingo bahada di solo autoridad a keda informa cu na Mangel Halto personanan ta bezig ta dunando CPR na un hende muhe cu a caba di sali foi awa y e no ta reaccionando. Di biaha a mobilisa polis y ambulance y rapid responder cu urgencia. Na yegada di patruya di San Nicolas y prome unidad di ambulance a bay na unda e hende ta, y a cuminsa brinda asistencia. E persona tabata na tino na yegada di paramedico y polis. Paramedico a opta pa brinda asistencia y bay hospital cu e señora. E tabata bou influencia di alcohol y lo a bebe dimas y a bay foi tino un rato.