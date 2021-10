For di caminda principal di rotonde Balashi drive inn te cu Airport un persona diadomingo marduga tabata sigui un toyota blanco coriendo iresponsabel y a te hasta baha caminda na varios biaha y a raporta na Polis di biaha.



E dama a drenta tereno di airport y polis biniendo for di otro banda a opta pa drenta den verboden na airport y logra para e auto cu tabata core zigzag. Tabata un señora tras di stuur e no por a ni para riba su pia y lenga pisa y a pone supla na varios biaha pero nada. No a keda nada otro di detene y bay warda debi cu no por lage sigui core auto y bay causa desgracia.

