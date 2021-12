Diaranson anochi algun persona sinta pafo di mangel halto bar a hayanan mes cu un situacion di molester di un señora basta bou influencia di alcohol tabata molestia tur hende. E señora no tabata keto y a keda lanta cu tur hende.



Polisnan a presenta na e sitio y a atende cu e señora pero no tabata comporta cu e oficialnan tampoco y papia palabranan menos bunita. No a keda nada otro di detene e señora y a keda transporta pa warda pa sosega su curpa.

