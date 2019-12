Señora basta bebi a kibra auto den palo di luz dilanti stadhuis

Dilanti e stadhuis den Wilhelminastraat dialuna den careda di 1 or marduga señora den un lancer bahando for di pariba a baha caminda na su man drechi y dal basta duro den un palo di luz di hero. E auto su front a keda completamente destrui, polis a yega na e sitio topa cu e auto meimei di caminda y e señora den auto tur cansa. A pone e señora supla na mas cu un ocasion pero e no tabata por mes debi e lenga tabata basta pisa. A detene pa core auto bou influencia y hiba warda dilanti un sub fiscal. Na final takelwagen piket a kita e auto for di riba caminda.

