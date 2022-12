Na nos redaccion a yega un persona hopi disgusta ariba loke ta trata e trato di cuido medico na Aruba.

Ta trata di sra Janette Ivonne Bareño, un persona di 60 aña cu no por yega dokter cu facilidad pa e luga unda dokter ta situa y cu su condicion fisico esaki no ta duna e facilidad aki.

Señora Bareño a indica cu e la entrega keho na AZV tambe pa cu e trato cu e ta haya for di su dokter di Cas, dr. Anthony cu e no ta acuerdo cu ne. Señora Bareño no ta conta cu facilidad di transporte y ora e yega dokter cas, e no por subi e trapinan pa yega den consultorio. Mas awor cu e señora cay y ta confrontando cu mas dificultad fisico ainda pa mobilisa. E ta indica cu dokter simplemente no tin bon comunicacion y no ta scucha su pashent y cu e no ta unico cu tin e keho aki di e dokter di cas ya menciona.

Señora Bareño djis kier pa dokter haci un bishita na cas pa control mirando cu momentonan inespera e por cay flauw, cay y dal su curpa. Tambe e tin otro malestarnan manera diarea cu no ta stop y si e bebe remedinan cu e la wordo receta manera indica e lo sera su barica tambe.

Sra. Bareño ta pidi AZV pa yude haya un otro dokter di cas mas cerca di su cas, na Paradera of na Jaburibari pa asina kisas e por conta cu un transporte mas facil kisas cu ayudo di bisiñanan mes por yude yega na su controlnan medico.