Diabierna, na Hulanda, Conseho di Minister di Reino a aproba señora Amalin Flanegin como e Procurador General nobo pa Aruba. Entrante prome di september 2023, Aruba lo tin su Procurador General nobo, un hende muhe y un Arubiano. Señora Flanegin lo asumi e cargo despues cu señor Bote Ter Steege baha como Procurador General. Diaranson ultimo, señora Flanegin y señor Ter Steege a reuni cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Husticia Rocco Tjon na unda cu diferente tema a wordo trata.

Desde prome di maart, 2012, señora Flanegin ta eherce e posicion di Division Manager Supervision and Enforcement and Advisor pa e Comite Ehecutivo di Banco Central di Aruba (CBA) y ta na encargo di diferente departamento di CBA.

For di 2007 pa 2011, señora Flanegin a traha como abogado na Juridische Praktijk Mr. A.Flanegin N.V. den e temporada aki, señora Flanegin tawata activo den areanan legal, un NMI mediator y tawata duna lectura na Universidad di Aruba y tambe a duna trainingnan riba proceduranan di AML/CFT na banconan local.

Entre 2002 pa juni 2007, señora Flanegin a eherce su funcion na Ministerio Publico di Aruba na unda cu el a dirigi varios investigacion criminal entre otro di abduccion, ladronicia, asesinato, fraude y labamento di placa. Tambe, señora Flanegin tawata encarga cu investigacionnan militar, di Coast Guard, di Financial Investigacion Unit di Cuerpo Policial di Aruba (BFO) y MOT, cu awo a bira FIU-Aruba.

Entre 1996-2002, señora Flanegin tawata e Director di MOT y su tarea principal tawata pa set up e departamento completamente. For di 1994 pa 1996, señora Flanegin tawata Oficial Hudicial den formacion den Corte di Husticia. Di 1992 pa 1994, Señora Flanegin tawata Secretaria Adhunta di Raad van Advies. Di 1987 pa 1992, señora Flanegin tawata abogado legislativo na Departamento di Legislacion y Asunto Huridico (Directie Wetgeving en Juridische Zaken, DWJZ).

Señora Amalin Flanegin, despues di a caba su estudio na Colegio Arubano, VWO (1974-1980), a obtene su ‘kandidaats bul’, ‘Bachelor’s Degree’ na Universidad di Antia Hulandes na Augustus 1982, (1980-1982). Despues na Leiden State University na Hulanda, (1982-1986), señora Flanegin a obtene su ‘doctoraal bul’, ‘Master’s Degree’, december, 1986. Na juni 1987, señora Flanegin a obtene na Leiden State Universitiy, su ‘Notorial Law, Candidate Notary, ’Doctoral bul’, Master’s Degree (1985-1987). Na 2022, señora Flanegin a bira un Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den nomber di Gobierno di Aruba ta desea señora Amalin Flanegin hopi exito den su function nobo como Procurador General pa nos pais y tambe ta desea señor Bote Ter Steege exito den su carera.