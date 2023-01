Diasabra merdia na e tweg pabou di ex codemsa na Cumana a sosode un accidente unda un señora den un kia sportage biniendo for di pabou a yega lora na su man robes dilanti un ford suv biniendo for di pariba.



Debi cu e chauffeur den e sportage a calcula e distancia malo e ford a dal basta duro den banda drechi di e sportage, ambos auto a keda basta kibra e ford full dilanti y e sportage wiel banda drechi a keda kibra.

E sla a laga un señora den e ford na stuur levemente herida, y den e sportage tabatin un mucha chikit cu a keda spanta.

Polis nan a presenta di biaha y polis di trafico a cera e caminda y tuma dato di ambos partido, te ora cu takelwagen a kita e autonan for di caminda, polisnan a habri caminda bek.