Señora a haya casa sin bida den auto na Moko

Diamars atardi señora ta sali pafo di cas y topa cu e casa den auto no ta reacciona y na grito tabata pidi ayudo. Di biaha patruya di Noord ta yega na e cas y topa cu e homber di den careda di 66 aña no ta reaciona. Di biaha a solicita ambulans cu urgencia pa e sitio y paramedico a drenta accion pero mucho mas no por a haci debi cu e persona a core un slang for di e muffler pone den auto pa asina inhala e holo di gas y asina pone fin na su bida. Ta trata di ex douannero A.L naci na Aruba di 66 aña di edad. Paz na su restonan y palabra di profundo condolencia na e famia.

Comments

comments