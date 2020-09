Den e parkeer plaats di Eleboogstraat banda di ex hotel central diaranson mainta un señora a baha for di su auto y laga su dos celularnan bou di serbete y a lubida di lock un banda di porta di auto pa e core bay den un negoshi no mucho leu di e auto y ora a regresa bek a haya e serbete movi y su dos celularnan a somenta. Via di un amigo el a logra di yama polis y asina patruya a presenta y e polisnan a tuma dato di e ladronicia y traha rapport pa pasa esaki over pa recherche.

Comments

comments