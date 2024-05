Na momento cu un persona bin den contacto cu e virus di Measles, e prome sintomanan normalmente ta cuminsa aparece entre 10 cu 14 dia despues di e contacto.

Measles ta afecta e via respiratorio y despues ta plama full den e curpa. E prome sintomanan ta dura entre 4 pa 7 dia y ta encera:

Nanishi ta core

Keintura

Tos

Wowo cora y ta core awa?

Manchanan blanco chikito parti paden di e boca

Entre 7 cu 18 dia despues di e contacto cu e virus ta aparece un rash cu mayoria di biaha ta cuminsa na cara y nek pa despues plama riba full e curpa. E rash ta dura den mayoria caso alrededor di 5 pa 6 dia prome cu e disparce.

Mayoria morto a consecuencia di Measles ta pa motibo di complicacion relaciona cu e malesa. Complicacionan cu por presenta ta:

Pulmonia

Meningitis

Cieguedad

Ataca

Infeccion di horea

Diarea severo cu deshidratacion

Tur persona cu no ta vacuna of esnan cu a wordo vacuna y no a desaroya immunidad por wordo contagia. Muchanan no vacuna y hende muher na estado ta esnan mas na riesgo pa desaroya complicacion. Si un hende muher na estado haya Measles durante su embaraso esaki por ta hopi peligroso pa e mama y por resulta den un parto prematuro pa e baby.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]