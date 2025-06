Na momento cu un persona bin den contacto cu e virus di Measles, e prome sintomanan normalmente ta cuminsa aparece entre 7 cu 14 dia despues di e contacto.

Measles ta afecta e via respiratorio y despues ta plama full den e curpa. E prome sintomanan ta dura entre 4 pa 7 dia y ta encera:

Nanishi ta core

Keintura

Tos

Wowo cora y ta core awa (wowitis)

Manchanan blanco chikito (koplik spots) ta parece parti paden di e boca, 2 o 3 dia despues cu sintomanan a cuminsa

3 pa 5 dia despues cu e sintomanan a cuminsa, ta aparece un rash cu mayoria di biaha ta cuminsa na cara y nek pa despues plama riba full e curpa. E rash ta dura den mayoria caso alrededor di 5 pa 6 dia prome cu e disparce.

Complicacionan cu por presenta ta:

Pulmonia

Meningitis

Cieguedad

Infeccion di horea

Diarea severo cu deshidratacion

Mayoria morto a consecuencia di Measles ta pa motibo di complicacion relaciona cu e malesa.

Tur persona cu no ta vacuna of esnan cu a wordo vacuna y no a desaroya inmunidad por wordo contagia.

Muchanan no vacuna

Ciudadanonan cu inmunidad debil of comprometi

Hende muher na estado ta esnan mas na riesgo pa desaroya complicacion.

Si un hende muher na estado haya Measles durante su embaraso esaki por ta hopi peligroso pa e mama y por resulta den un parto prematuro pa e baby. Pa e motibo aki cu ta conseha tur hende muhe cu ta planea pa sali na estado, pa tuma e vacuna contra Measles prome cu sali na estado. Durante embaraso lo no por ricibi e vacuna aki.

Bo salud ta bo responsabilidad, tuma accion pa proteha bo mes contra measles.

