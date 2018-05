Senador McCain no kier presidente Trump na su entiero

WASHINGTON, D.C., Merca- E historico Senador Republicano, John McCain, cu ta sufri di un agresivo cancer di celebro, a duna ordo na su personanan mas cercano pa e president di Merca, Donald Trump no asisti na su entiero. El a pidi pa na luga di Trump, pa vice president Mike Pence bin su entiero. Esaki segun e corant The New York Times.

E corant a informa cu e famia di Mc Cain tin pensa cu ora cu e Senador fayece, su entierro tuma luga den e Catedral Nacional di Washington.

McCain, di 81 aña, a wordo diagnostica cu’n forma di cancer celebral agresivo aña pasa y e ta den tratamento pa su slaud na Arizona, su estado natal. Pero a pesar di su malesa, e senador a sigui durante hopi luna cu su labor legislative y controlanto su movimentonan cu su ekipo na Washington.

A pesar di e esfuersonan medico ta parce cu e situacion di e legislador, rival di e ex president Barack Obama den e eleccionnan di 2008, e no ta mehorando y pa cual su circulo mas cercano ta preparando pa su fayecimento.

Desde su yegada na Cas Blanco, e relacion entre Trump y McCain ta uno hopi tenso, ya cu e historico y influyente Senador no ta di acuerdo cu hopi di e politica di e mandatario ni su gestionnan den material di relacionnan exterior.

Un di e episodionan mas tenso entre ambos a tuma luga cu e intent di derogacion di e reforma sanitario impulsa pa Obama, ora cu McCain a vota contra di e esfuersonan republican, pusha door di Trump pa caba cun’e sin otro reemplaso.

Segun New York Times, McCain a pidi pa wordo sustitui den e Congreso pa un persona di su pleno confiansa y e corant ta sigura cu esaki lo por ta su casa Cindy, cu lo ocupa e cargo te November, te ora cu e siguiente eleccionnan legislative tuma luga.

