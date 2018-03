Semper partido MEP a demostra curashi y a carga nan responsabilidad

Minister President Sra. Evelyn Wever-Croes demostrando cu firmesa cu Gabinete Wever-Croes tin e vision, curashi y determinacion pa saca nos Pais for di e desaster financiero cu nan a hereda 4 luna pasa.

No ta un secreto cu e situacion financiero cu Gabinete Wever Croes a hereda ta uno sumamente critico. Manera Minister President mes a bisa, e situacion ta hopi mas pio cu a keda anticipa y ainda diariamente ta keda encontra mas situacion cu ta empeora e panorama.

Pero nos no por keda papia so. Mester actua awor pa rescata nos pais y pa evita medidanan mas fuerte si Conseho di Minister di Reino mester duna Aruba un KB.

E posibel KB aki tin nomber y fam, esta sr. Mike Eman y tur otro minister cu a forma parti di su 2 gabinetenan. E trayectoria pa nos a yega na e punto di un posibel KB, ta bon conoci. Tur documento ta na alcance di un y tur pa lesa y analisa. Y awor cu e cuenta di mal maneho, di fiesta, di malgastamento di placa y proyectonan PPP ta keda presenta, AVP ainda kier sigui malinforma y manipula pueblo.

Pero un biaha mas MEP, Minister President Sra. Evelyn Wever-Croes, ta mustra cu tin e vision, curashi y determinacion pa mescos cu na aña 1989 y 2001 un biaha mas rescata e pais aki. E enfoke di awor en adelante mester ta ariba e parti di SOLUCION. Mas cu nunca pueblo mester ta uni, gremionan y sector priva mester forma parti di e proceso pa cuminsa sanea finansas publico di nos pais y activamente yuda reactiva nos economia. Hunto nos por logra! Meta final mester ta pa percura pa Aruba haya su credibilidad financiero bek, haya nos autonomia financiero bek y percura pa un miho mañan pa nos yiunan.

E solucion cu Gobierno a presenta, en corto, ta como lo siguiente. Gabinete Wever-Croes a traha un plan multifrontal pa: 1. Baha gasto di Gobierno 2. Baha gasto den companianan di Gobierno 3. Pa bay cobra belastingnan atrasa di companianan grandi, specialmente esunnan cu no ta declara nan entrada of ta manda nan ganashi pa exterior Pero tur esaki no ta suficiente. Specialmente pa cubri e pagonan relaciona cu e proyectonan PPP, mester introduci un Crisisheffing temporal di 2.5% entrante 1 juli 2018. Mes momento lo duna compensacion na esunnan mas vulnerabel. Pa esunnan cu ta gana minimumloon of menos lo aumenta e reparatietoeslag. Pa pensionadonan lo baha e prima di AZV di 10.5% pa 6.5%. Den e plan tin tambe inversion den area social, facilita construccion di 1000 cas e.o. casnan social y mas cu claro tambe ta inclui e inversionnan necesario den e area di siguridad y enseñansa.

