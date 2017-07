Semper mester ta cla pa cualkier reto

Den un entrevista cu presidente di Conseho Electoral, Glenn Thode, a puntre kico e reto cu nan lo bay tin, kico esaki ta nifica p’e y con prepara e ta pa esaki.

El a splica cu e ta pensa cu e ta prepara pa cualkier un di e retonan cu asumi un responsabilidad den dje. Pa e tipo di responsabilidad cu e tin cu carga, ta un proceso di Conseho Electoral. E no ta pretende ni pensa cu e ta prepara pa cualkier otro reto cu tin. Pa e reto aki, aplicando e ley y tuma decisionnan cu tin, e ta confia cu e ta prepara. Manera cu e ta mira cu a bay awe tambe den e reunion, por nota cu tur e hendenan den e conseho electoral ta contribui cu hustamente e meta aki y a bay hopi bon.

Thode tin full confianza den e team, tanto e team aki di esnan cu ta yuda den ehecuta e trabao, kende ta Sharin Luydens, polis cu a papia cu nan diabierna y tambe cu e miembronan di Conseho Electoral. Manera cu por mira cosnan cu a bay awe atrobe, e tin completo confianza den dje. Tambe di esaki, e tin un otro confianza, cu e kier expresa, cual ta den e comunidad Arubiano. E ta kere cu como comunidad Arubiano, mescos cu na Boneiro, ta hendenan cu ta hopi civilisa y sa cu ora cu por celebra algo, pa por celebr’e tambe den un manera cultiva, na modo cu e proceso ta cana bon.

Thode a haya naturalmente tips di e Conseho mes. Tin biaha ta exprese como tip te hasta. Tin un ex presidente cu tabata tin hopi experiencia como presidente. E tin experiencia riba hopi otro tereno tambe. Pero no ta e so. Tur e otro miembronan tambe tin su experiencia. Nan tin diferente eleccion caba tras di lomba cu nan a participa di un of otro forma, como tal, tur e experiencia ey hunto ta bin y ta wak’e como un informacion pa sirbi e proceso aki, den cual ta miho posibel y ta wak’e cu ta sirbi e comunidad pa e proceso electoral bay bon. E proceso electoral riba su mes, cu ta no partidario. Ta percura tambe pa ora cu nan como Conseho Electoral, organisa nan zittingnan of cualkier otro eleccion riba su mes, pa e ta liber pa tur hende, pasobra un proceso electoral ta un proceso den cual hendenan mag di duna nan voto liber y den secreto. Mester percura semper pa e ambiente ta uno den cual esey ta loke a conduci na dje, segun Thode.