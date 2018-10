Seminario tocante combatimento di cancer titula “E otro 95%” 

Ariba dialuna anochi, 29 di october 2018 un di e cientificonan mas renombra na mundo den e estudio di cancer y su prevencion, Dr. Ajay Goel, Ph.D lo ta na Aruba pa presenta e seminario titula “E Otro 95%”. Durante di su presentacion Dr. Goel lo amplia ariba e estudionan mas recien den prevencion y combatimento di cancer. Segun Dr. Goel su investigacionnan menos cu 5% di casonan di cancer ta hereditario y durante di su presentacion e lo bay den detaye di con mas di 95% di e poblacion, cu cambionan chikito den nan bida por preveni e malesa aki.

Dr. Goel lo comparti resultado di su research di mas cu 20 aña ariba cancer y con e modificacion di estilo di bida, loke nos ta come y suplementacion natural por haci impacto enorme ariba bo salud.

Dr. Goel como profesor y director di e Center for Gastrointestinal Research, Translational Genomics y Oncology na Baylor University Medical Center na Texas su punto di bista ta cu cada persona tin e poder den su man pa tuma accion cu por reduci e posibilidad di haya cancer. Dr. Goel a skirbi of colabora den cu mas cu 225 articulo cientifico publica den e mundo medico y lo comparti detaye di su hallazgo durante di e presentacion.

E charla aki ta patrocina door di Nature’s Discount – Bo Cas di Nutricion – cumpliendo cu su compromiso pa yuda educa y sigui trece e informacion mas recien ariba topico di salud pa pueblo di Aruba.

E seminario lo tuma luga dialuna dia 29 di october pa 7:30pm na e ballroom di Hyatt Regency Hotel y ticket ta obtenibel exclusivamente na tur sucursal di Nature’s Discount pa Fls. 12.50 (Fls. 7.50 pa miembro.) E charla lo wordo presenta na Ingles y despues lo tin oportunidad pa haci pregunta.

