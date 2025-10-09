Cu e obhetivo di stimula dialogo riba e tema di desinformacion y trece e confianza bek den prensa, Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) a organiza su di dos seminario denomina ‘Rebuilding trust in Caribbean media’ pa asina enfoca riba interaccion cu publico, fact-check y con pa mitiga menasanan digital.

E Caribbean Journalism Seminar, cu a tuma luga diahuebs 26 di september na Impact Hub Aruba, a mustra un refleho di e realidad actual den Caribe, unda desinformacion ta tuma espacio lihe y ta kita e confianza di publico den noticia. A traves di presentacionnan y dialogo, RAPP a haci un yamada na periodistanan pa traha hunto pa reenforza transparencia, etica y e relacion cu comunidad.

Durante e seminario tabatin oradornan internacional y local:

Rosario Marina (Chequeado, Argentina): a mustra con fact-checking ta un herment importante pa combati desinformacion den e region y con pa integra verificacion den fluhonan di trabou.

Vincent Smit (1Almere, Hulanda): a comparti innovacion den redaccion y periodismo cu e comunidad, pa stimula interaccion real cu audencia local y asina hisa e nivel di confianza.

Paul Eelens (Cybersecurity Center of Excellence, Aruba): a splica e relacion entre desinformacion y cybersecurity, y con menasanan digital por mina confianza den intercambio di informacion.

Periodistanan y invitadonan a participa activamente cu preguntanan y discusion, mostrando e importancia di trata e tema actual di confianza y desinformacion.

Un danki grandi ta bay na e Ministerio di Asuntonan Interno y Relacionnan di Reino (BZK) cu a haci e seminario aki posibel.

RAPP ta sigui cu su programacion pa 2025:

Serie publico cu e tema Informacion bou Presion – un serie di dialogonan publico cu ta duna stem na comunidad riba e tema di desinformacion riba dianan 16, 23 y 28 di oktober na Universidad di Aruba.

Digital Bootcamp pa Periodistanan – un taller intensivo riba creacion di contenido digital y uso di AI (20-26 oktober 2025 na JFK Education Center.

Un invitacion ta bay na e gremio periodistico na Aruba cu ainda no ta riba e lista di contacto pa manda un email pa haya mas informacion tocante RAPP y con por bira miembro. Pa esaki por tuma contacto cu Red Arubiano di Prensa Profesional via email: [email protected].