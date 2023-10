Ariba diasabra dia 14 di october na Universidad di Aruba a tuma lugar e sesion titula: “College Baseball in the USA – What you need to know” di 9:00 – 11:00am dedica specificamente na studiante-atletanan cu tin e meta pa sigui nan estudio y hunga baseball na Merca.

Student-athlete adviser di EducationUSA Aruba, Jo-Anne Croes lo inicia e sesion introduciondo kiko ta e posibilidadnan y recursonan cu tin na Aruba pa nos studiante-atletanan. UStudy educational and athletics adviser, Marina Meijer lo comparti informacion relevante tocante con pa scohe un institucion, e proceso di aplicacion y fondonan.

Sr. Drew Briese ta e head baseball coach na Centre College y lo elabora ariba diferente punto cu un famia mester tene na cuenta si kier yega e nivel aki. Y lo comparti kiko e como head coach ta buska den un Student-Athlete. En general tin tres aspecto specific cu mester enfoca riba dje cual ta: Talento, Cifranan y Character. Tur tres di e elementonan aki ta mesun importante, talento ta forma solamente un tercera parti. E cifranan di school lo determina e cantidad di ayudo financiero cu un atleta por ricibi pa su estudio rebahando e gastonan y bo character, ta locual lo lagabo sobresali riba un otro cu tin mesun nivel di talento y cifra.

E lo ta un sesion interactivo cu amplio oportunidad pa pregunta. Ta invita tur studiante entre 12 – 17 aña cu tin e meta pa sigui cu nan carera como student-athlete na Merca pa atende e seminario aki dia 14 di oktober di 9-11am na Universidad di Aruba, Room 4.

Mester registra pa por sigura un lugar, mirando cu tin un maximo cantidad di persona cu por fit den e sala. Registra aki: https://bit.ly/studentathlete2023