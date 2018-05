Seminario di Rotaract Club of Aruba: “Live Your Best Life”!

Rotaract Club of Aruba ta presenta pa di 4 aña consecutivo, YOU Inc. Seminar 2018. E meta di YOU Inc. Seminar ta alina cu Rotaract Club of Aruba su meta pa promove desaroyo professional y personal di e comunidad di Aruba. Ariba e dia aki nos lo kier duna e participantenan di e seminario “tips and tricks” pa por usa como tools den nan profesion y bida personal.

Abo ta fada di lesa e triunfo(nan) di otro hende? Abo a yeg’i puntra bo mes: “Dicon ami no por ta exitoso manera otro hende?”, “Dicon mi no a trese cambio den mundo of mi comunidad ainda?”. Si bo a jega di puntra bo mes e preguntanan aki, e YOU Inc. Seminar 2018 ta pabo! Bo futuro ta cuminsa awor!

E topiconan ku nos a selecta e aña aki ta basa ariba e retonan cu nos ta wak den e arena professional ariba nos isla. Door di e evaluacion aki nos a dicidi di busca oradornan cu por elabora extensivamente ariba e temanan aki cu nan trayectoria y experiencia. E aña aki e tema di nos seminario ta “Live Your Best Life!”, “Biba bo mihor Bida!”. Cu esaki nos kier inspira tur individuo pa ta e mihor version di nan mes y biba “mindful”.

E topiconan cu nos lo trese padilanti ta: “work-life balance”, “personal branding” y “Leadership & Navigating Your Career”.

“Work-life balance”, ta un reto awendia pa hopi persona den e area laboral. E expertonan lo siñabo con bo por traha conscientemente pa hanja e balansa aki den bo bida. E otro topico “personal branding”, lo siñabo cu nos tur ta un brand ariba nos mes, y tambe siña con pa pone bo mes den e mihor luz, pa asina bo representacion exterior refleha bo cualidadnan cu abo ta para p’e y kier wordo relaciona cu’ne.

E ‘keynote speech’ di “work-life balance” y “personal branding” lo wordo duna door di James Michael Lafferty, nos speaker internacional invita pa e seminario aki. E tin experiencia como CEO di diferente compania grandi manera Coca Cola, Procter & Gamble, BAT y awor CEO di Fine Hygienic Holding na Dubai. James a traha pa Procter & Gamble pa 24 aña, unda e la crese den e compania y a bira e prome General Manager pa Procter & Gamble su Near East Business cual ta paisnan den e peninsula Arabe, Cyprus, Egypt, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Lebanon, Palestina, Syria y Turkia. Akinan e la yuda pa traha e prome modelonan di distribucion den e mercadonan emergente den Medio Oriente cu ta existi ainda. James Michael Lafferty tambe ta responsabel pa e crecemento di Procter & Gamble como un lider ariba e mercado. James tambe tin e pensamento pa yuda e communidad y e ta para tras di diferente causa comunitario rond mundo y den su carera.

E di tres topico cu lo wordo discuti ta: “Leadership & Navigating Your Career”. Leadership ta hopi importante pa enfoca riba dje den tur persona y nivel den un organisacion. Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authority N.V., cu ta un ‘trailblazer’ den su ramo, lo elabora ariba e topico aki. Na 2014, Ronella Tjin Asjoe-Croes a wordo nombra como “Woman of the Year” via e organisacion local, “Prestigious Award”. Na 2015, e la wordo nombra como “Caribbean Tourism Director of the Year”, cu tawata parti di e “Caribbean Journal’s 2015 Caribbean Travel Awards”. Tambe e la funciona den diferente Board y Comision na Boneiro y Aruba, incluyendo comision nacional socio-economico, protecion natural y cultural. E la forma parti tambe den e “Aruba Junior Chamber”.

YOU Inc. Seminar 2018 lo tuma lugar dia 2 di juni den Alhambra Ballroom for di 9or di mainta pa 2or di merdia. Nos di Rotaract Club of Aruba kier a encurashabo pa inverti den bo mes, y bin amplia bo conocemento y tin un diasabra diferente cu usual, cu lo agrega balor na bo desaroyo.

YOU Inc. 2018 ta mas grandi cu nunca. Atende e seminario aki y siña e “tips and tricks” ariba e topiconan for di e oradornan den nan ramo, tanto internacional den persona di James Michael Lafferty, como local di Ronella Tjin Asjoe-Croes.

Carchinan ta obtenibel na Nature’s Discount Seroe Blanco, Palm Beach y Savaneta. Alaves por aserca tur miembronan di Rotaract Club of Aruba of contact nos via nos Instagram of Facebook page “Rotaract Aruba” of message nos via e pagina di evento di YOU Inc 2018 – Excel Professionally & Beyond ariba Facebook. Nos ta ofrece e posibilidad di reserva y deliver ticket tambe. Por tuma contacto cu nos pa carchi na 6614993 pa regla esaki. Carchinan ta limita, pesei nos kier encurashabo pa cumpra y/of reserva bo carchi na tempo pa asina bo forma parti di e seminario aki.

Manera a wordo informa, un di e puntonan di enfoke di Rotaract Club of Aruba ta pa promove desaroyo professional y personal den e comunidad di Aruba. Pa e motibo aki, nos ta ofrece un prijs mas rasonabel pa un seminario di clase y ariba nivel. E prijs pa un “general admission ticket” ta solamente 95 florin y e prijs pa un “student ticket” ta solamente 35 cu e rekisito cu mester tin un ID di studiante valido.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici su sponsornan pa a contribui na e evento aki: Aruba Tourism Authority, SETAR N.V., Bon Bini Cargo Services Inc., Aruba Airport Authority N.V., Divi & Tamarijn Resorts, Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.

Nos ta wardabo dia 2 di juni na YOU Inc. Seminar 2018: Live Your Best Life!

