Seminario anual di Quota “Take charge and shine”

Durante un conferencia di prensa ultimo, QUOTA International of Aruba a anuncia su di 30 Seminario Anual. Tema e anja aki lo ta “TAKE CHARGE AND SHINE” cu orador local MICHELE BROOKS y keynote speaker internacional dr. Brian Luke Seaward. Fecha ta diasabra dia 27 di oktober 2018 for di 9’or y mei mainta pa 2’or di merdia y lo tuma luga na Renaissance Convention Center. Entrada pa persona ta Afls.85.00 pa ticket y esaki ta inclui un coffee break como tambe un lunch. Tickets ya ta obtenibel cerca tur e damanan miembro di QUOTA y tambe na: Giselle Dept. Store, Maggy’s y Mrs Minute.

Laurel Romijn, Presidente pa di dos aña consecutivo di QUOTA hunto cu Phyllis Simon, cu ta na cabes di e comision organisatorio di e seminario a duna amplio splicacion di QUOTA en general y tambe a elabora y duna informacion tocante e oradornan invita. Tambe presente na e conferencia di prensa tawata miembronan Vivian Wever, Kristel van Nes y Irma Gordon y cada un a agrega mas informacion tocante e seminario di QUOTA na caminda.

Sra. Michele Brooks, cu ta e orador local, lo trata e tema: “Yes, we can and we do”. Tema aki lo elabora ariba con cada persona por crea su mesun bida y viahe personal cu proposito. Sra. Brooks ta donjo y directora di su negoshi: Purposeful Journey Consulting Group VBA. Su compania ta duna consulta, guia y instruccion ariba terenonan di desaroyo di organisacionan y recursonan humano. Sra. Brooks tawata director di Recurso Humano di HYATT Regency Aruba Resort & Casino, ta orador invita na varios conferencia local y internacional y ta miembro di G.F. Betico Croes Toastmasters Club.

Dr. Brian Luke Seaward, Keynote Speaker, su tema ta: “Stand Like Mountain, Flow Like Water”. Dr. Seaward sigur lo tin e contestanan cu bo ta buscando ariba hopi pregunta. Dr. Seaward ta un psicologo cu durante hopi anja a logra hanja e reputacion di ta E Experto ariba tereno di Stress Management. E experticio aki e ta combina cu su conocemento ariba tereno di mind-body-spirit healing y promocion di salud corporativo. Dr. Seaward ta autor di 16 buki incluyendo e best sellers: Managing Stress, Stressed is Desserts Spelled Backward y Quiet Mind, Fearless Heart. Su buki masha conoci, cu actualmente ta celebra su publicacion pa di dies aña, ta: Stand Like Mountain, Flow Like Water: Reflections on Stress and Human Spirituality, y ta wordo considera como e sigidor di e buki The Road Less Traveled di e autor: M. Scott Peck. Den su disertacion Dr. Seaward lo elabora ariba stress y e relacion cu esaki tin cu spiritualidad humano. E nificacion di e tema ta con pa mantene bo mes fuerte y sigur durante cambionan y alaves “Go With The Flow”. Pa quote Dr. Seaward: “Stress no ta nada stranjo pa mi y pa ningun persona. Un tempo stress tawata wordo considera como un factor pa causa desgaste ariba e curpa, pero awor mas y mas ta wordo considera como un desconexion cu nos fuente divino”.

QUOTA su proposito cada anja cu organisacion di un Seminario ta pa educa y conscientisa e comunidad di Aruba, treciendo cada aña un variedad di tema of topico di interes general na un publico grandi. QUOTA ta considera su seminarionan como gesto di duna bek na comunidad y p’esey semper ta trata di tene e prijs pa ticket hopi abao y toch presenta un programa masha interesante.

QUOTA International, Inc ta den su periodo di celebracion di su di 100 aniversario como forsa positivo den hopi comunidad rond mundo. Quota International of Aruba ta existi ya pa 31 aña na Aruba dunando servicio y consientisacion na e importancia di Cuido di bo Oido. QUOTA International of Aruba ta un club di damas di nos comunidad cu ta profesionalnan, ehecutivo y doñonan di nan propio negoshi. Hunto nan ta traha ariba proyectonan pa asisti otro instancianan di nos comunidad y asina logra hasi bida di nos conciudadanonan mas miho. E Mision: QUOTA International ta un organisacion non-profit cu ta apoya, encurasha y sali na vanguardia di hende muhe, mucha, persona sordo y of cu deficiencia di oido, y persona cu dificultad di habla den comunidadnan local rond mundo.

Pa mas informacion por tuma contacto cu: Phyllis Simon, Seminar Committee Chair, tel: 586.6130, email: [email protected] of Laurel Romijn, Presidente, tel: 594.2005, email: [email protected] of [email protected]

Comments

comments