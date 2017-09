Selena Gomez a haci transplante di riñon

CALIFORNIA, Merca- E actriz y cantante Selena Gomez recientemente a revela cu el a haci un transplante di riñon den verano. Segun e cantante, esaki ta relaciona cu e malesa lupus cual e ta sufri di dje.

Den un post ariba Instagram, e cantante a bisa cu su amiga Francia Raisa tabata e donante di su organo y cu e tabata kier a splica e motibo pa cual su fanaticonan no ta tende mucho di dje, apesar di tin un disco nobo ariba mercado.

“Mi a haya sa cu mi tabata tin mester di un transplante di riñon door di mi Lupus y mi tabata den e proceso di recuperacion. Esaki mi mester haci pa mi salud en general”, e cantante a bisa.

Selena Gomez tambe a gradici su amiga, e actris Francia Rasia, di The Secret Life of the den su post ariba Instagram post.

“No tin palabra pa describi con mi grandi mi gradicimento ta pa mi amiga bunita Francia Raisa”, el a scirbi.

“El a duna su regalo y sacrificio di mas grandi door di dunami su riñon. Mi ta increiblemente bendiciona. Mi stimabo hopi mes, mi ruman”.

Na Maart, Selena Gomez a lansa su prome single di su album di mas recien, It Ain’t Me hunto cu Kygo.

Desde e tempo ey Bad Liar y Fetish a sali ariba mercado, pero e no tabata haciendo promocion pa motibo di su operacion.

Su prome aparicion den publico despues di a recupera di su operacion tabata na New York hunto cu su pareha The Weeknd diabierna ultimo.

Aña pasa el a tuma un tempo for di rednan social pa deal su atakenan di panico, ansiedad y depresion.

E cantante di 25 aña a bisa cu problemanan cu su salud mental ta un side effect di su Lupues di cual el a wordo diagnostica aña pasa.

Lupus ta afecta e sistema imunulogico di e curpa.

E sintomanan di e malesa ta inclui cansancio extremo, rash (specialmente na cara, pols y mannan), dolor di weso y hinchamento.

Den su post, e ta bisa cu no tin suficiente informacion tocante e malesa.

“Lupus ainda ta wordo mal comprendi pero tin progreso”.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/newsbeat