E seleccion di damas U14 di futbol lo ricibi e copa hubenll dia 27 di april proximo for di Gobernador mr. Alfonso Boekhoudt. E hobennan aki na augustus 2021 participa na e Caribbean Football Union Under 14 Challenges Series na Republica Dominicana y a logra gana e copa despues di a gana tur cuatro partido. Nan a enfrenta e seleccionnan di Corsou, St. Kitts, US Virgin Islands y Turks & Caicos. E preparacionnan di e prome seleccion di damas U14 pa representa Aruba den exterior a tuma luga cu ayudo di e propio academia di damas U 15 di Aruba. E tempo pa prepara tabata cortico, pero intensivo. Futbol femenino no ta desconoci na Auba, pero e no tabata tuma luga den un forma organisa. Mas o menos na 2017 pa 2018 a cuminsa cu e futbol hubenil pa damas y a permiti pa mucha muhernan di seis pa shete aña hunga cu e mucha hombernan. Aruba no tabata conoce un liga di futbol hubenl pa mucha muhe manera Lifida. IBISA a hunga un rol importante den desaroyo di futbol femenino pa medio di e torneonan escolar. Asina poco poco e interes pa futbol femenino a crece mas y mas. Dia 23 di mei 2021, riba Dia Internacional di Futbol Femenino, Academia di Damas U15 a tene su prome training. No obstante e hecho cu Aruba tabata den gara di e pandemia di COVID 19, a keda dicidi cu lo train den cuadro di preparacion pa representa Aruba na luna di augustus. E damitanan pa prome biaha a forma parti di un seleccion y tabata train tres te cuatro biaha pa siman, a haya teambuilding pa fortifica e union entre e hungadornan, a mira diferente video di motivacion. Tur esakinan a contribui na nan formacion pa representa Aruba na Republica Dominicana. Na augustus 2021,

Gobierno di Aruba ta reconoce e logro di e seleccion femenino na Republica Dominicana y cada hungador a ricibi e medaya di Embahador di Aruba. Na october 2021, e seleccion di U14 ta marca hogistoria atrobe y ta bira e prome ekipo di mucha muher den e campeonato di hende homber na Aruba. Fuera di ta train futbol intensivamente, e hobennan ta haci trabou boluntario tambe den comunidad manera Aruba Doet. Gobernador lo entrega tambe dia 27 di april, riba Dia di Rey, un premio di estimulo na e hoben Aaron Antonio Arenas. Desde chikito e ta miembro di scouting. Cu tres aña di edad el bin forma parti di Grupo Scout Ora Ubao. Como hoben e tabata un nominado di Asociacion Trabou pa Hubentud pa e premio Poder di Hubentud. Tambe el a yuda den e programa Feria Social di CEDE Aruba. E ta hopi activo riba tereno cultural yudando den Festival di Dande Infantil y Hubenil, Festival un Canto pa Aruba su Himno y Bandera Infantil y Hubenil. Durante pandemia Aaron a haci lo maximo pa e festivalnan menciona sigui pero den un forma virtual. Aaron ta un studiante di cuatro aña na EPI Unit di Economia, den ramo di Turismo. Tur su habilidadnan riba tereno di computer y organisacion e ta uza pa proyectonan pa comunidad. Indudablemente Aaron ta un hoben ehemplar cu por stimula otronan pa dedica nan tempo liber na bienestar di nos comunidad sea riba tereno cultural, social of Deportivo. Comision Celebracion Dianan Nacional y Comision Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp ta invita hoben y adulto pa asisti na e ceremonia protocolar diaranson 27 di april proximo, esta Dia di Rey, den Parke Wilhelmina cuminsando pa 9 or di mainta. Lo tin discurso di Gobernador, Presidente di Parlamento, entrega di copa hubenil y defile di gruponan di scouting.

