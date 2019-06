Segundo sesion informativo di VNO hunto cu KVK tabata bon bishita

Camara di Comercio y Industria (KvK) a tene e segundo sesion informativo caminda a extende un invitacion na tur compania local cu ta opera den e sectornan di construccion, ingenieria, material, medio ambiente y maneho di proyectonan. E sesion aki ta pa trece informacion dilanti pa yuda Sint Maarten recupera despues di e horcan Irma cu na 2017 a laga e pais bisiña completamente destrosa. Representantenan di World Bank (WB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) y National Recovery Plan Bureau (NRPB) a bin Aruba pa duna mas informacion encuanto e trabounan cu via e “National Recovery and Resilience Plan” (NRRP) ta wordo haci pa yuda reconstrui e pais bek. Via di e NRRP ta yuda na structura e inversionnan cu lo wordo haci via e Sint Maarten Recovery Reconstruction and Resilience Trust Fund. Reino Hulandes a pone $550 miyon disponibel pa e fondo aki na esnan cu bin na remarke pa yuda den e reconstruccion.

E segundo sesion aki a tuma luga diabierna 7 di juni den auditorio di KvK. Akinan representantenan di WB, NRPB y RVO tabata presente y a duna mas detaye riba e proyecto y contesta preguntanan. Sr. Randall Croes, miembro di directiva di KvK y sr. Erwin Arkenbout di VNO a duna palabra di bon bini na esnan presente. Sr. Doekle Wielinga di World Bank a duna un resumen di e prome sesion y a elabora riba “Doing business with the World Bank”. Tambe e la conta over e programa di WB Tenders y duna splicacion con pa bin na remarke como comerciante den e sectornan menciona. Sra. Michelle Keane di WB a elabora riba e structura di e fondo y tambe e NRRP. Siguientemente Sr. Claret Connor di NRPB a duna algun puntonan hopi interesante durante su presentacion encuanto e “National Recovery and Resilience Plan”. Sr. Jules van Son di RVO a elabora riba con sector priva por beneficia di e oportunidad aki via formacion di un proyecto conhunto (joint venture). Door di forma parti di un joint venture cu compania internacional, regional of local tambe ta un forma con bo por bin na remarke pa un di e tenders di WB. Despues di un pauze a sigui cu un “break out” sesion cu e sres. Carlos Lago y Thijn Laurensse, representantenan di World Bank y NRPB. Na final di e programa di dia sra. Sonja Velthuizen, directora di KvK a gradici e invitadonan y a termina e programa cu oportunidad pa esnan presente combersa y intercambia ideanan cu otro y haci networking.

Pa mas informacion encuanto con bo tambe por tuma parti na yuda cu e reconstruccion di Sint Maarten tuma contacto via [email protected] KvK ta mira esaki tambe como un bon oportunidad pa nos comerciantenan local profila nan mes riba mercado internacional. Pa mas informacion encuanto e presentacionnan y documentonan di e “break out session” bishita nos pagina https://arubachamber.com/pages/sint-maarten/ y asina haya sa mas riba reconstruccion di Sint Maarten.

