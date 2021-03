Segundo rond di vacunacion a cuminsa

Entrante dia 10 di maart 2021 a cuminsa cu aplicacion di e di dos dosis di vacuna pa e prome rond di 10.500 persona cu ya a ricibi nan prome dosis di vacuna contra COVID-19. Segun planificacion entrante diasabra 13 di maart 2021 lo cuminsa vacuna un bes mas na e diferente localidadnan di vacunacion cu ta entre otro Centro Deportivo Libertador Betico Croes na Santa Cruz, Santa Teresita Center na San Nicolas y club Don Bosco na Noord. Orario di vacunacion lo ta di dialuna pa diasabra for di 8:30 pa 11:30 di merdia y 2:30 pa 5:30 di atardi. Riba diadomingo e centronan lo ta sera.

Ta importante pa pone comunidad na altura di e siguiente puntonan:

Tuma bon nota di bo cita den e siguiente dianan, tin cita y orario cu a wordo adapta.

Na momento di presenta na bo cita, trece e carnet di vacunacion cu bo persona a ricibi despues di e prome vacuna

Presenta na e orario y localidad di bo cita, no tin necesidad pa bin mas cu 5 minuut trempan cu bo cita.

Santa Teresita lo keda habri riba diaranson, diahuebs y diasabra pa por tuma registracion di comunidad tambe.

Ta permiti solamente 1 ayudante pa es cu tin mester di extra ayudo na e localidad di vacunacion.

Manera ya a indica, e segundo ‘batch’ ricibi dia 9 di maart ta fungi como di dos dosis pa esnan cu ya a ricibi nan prome dosis di vacuna. Segun planificacion Aruba lo ta ricibiendo di 3 ‘batch’ den e siman di 22 di maart y esaki un bes mas lo fungi como prome dosis pa un cantidad di persona additional cu tambe ta ensera e grupo qualifica como vulnerabel via e dokter di cas. E yamado ta sigui bay na comunidad pa registra mas pronto posibel. No warda pa despues. Mas lihe bo regista mas lihe bo lo yega na turno ora bo grupo di meta ta na turno. Pa registra por haci esaki por medio di e aplicacion Aruba Health App, via www.dvg.aw , www.arubacovid19.org, na cualkier edificio di MFA rond Aruba of na Santa Teresita center riba diaranson, diahuebs y diasabra . Pa por registra ta necesario tin sea bo carchi di AZV of bo AZV digital y si bo tin nacionalidad Hulandes y ta biba, traha of studia na Aruba pa mas cu 4 luna pero no ta sigura bou AZV bo por presenta na cualkier MFA cubo paspoort. Otro personanan indocumenta cu no ta turista y tin 6 luna of mas na Aruba tambe por registra na cualkier MFA. Ta importante pa nos tur sigui registra y vacuna pa hunto nos stop e virus di COVID-19 di sigui plama riba nos dushi Aruba.

