Segundo Business Kick-off di Camara di Comercio tabata bon bishita

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a tene riba diaranson 26 di september ultimo e segundo edicion di e evento organisa specialmente pa e empresario cu a caba di registra su negoshi e aña aki. Via e Business Kick-Off ta brinda e empresario mas informacion y tools cu e por tin den su arsenal pa di e forma aki cuminsa su negoshi cu un base mas solido.

KvK ta mira e importancia pa por brinda e empresario mas informacion frecuentemente pa asina nan ta na altura di con nan por gara oportunidadnan y ta miho prepara pa cualkier situacion cu por presenta. KvK a crea un programa pa e anochi caminda a enfoca riba e necesidadnan di e empresarionan nobo. E evento aki ta posibel danki na e aporte di tur e oradornan y companianan presente cu un booth pa expone y conta mas di nan producto y servicionan.

E empresarionan cu a atende e evento a aplaudi e iniciativa y a haya e informacion cu a wordo presenta sumamente valioso. Ademas a haya e oportunidad pa crea miho contacto y haci preguntanan relaciona cu diferente aspecto di haci negoshi cu esunnan presente.

Durante e anochi a duna diferente presentacion di interes pa e empresario: Qredits a duna informacion encuanto financiamento; CATC a splica encuanto administracion di negoshi; Sr. Kawish Misier a duna presentacion encuanto e importancia di un website pa bo negoshi; Departamento di Impuesto a discuti e topico di impuesto pa negoshi y Sagicor Life Aruba a trece dilanti e importancia di seguro.

Den e auditorio tambe tabata presente algun companianan cu nan booth pa brinda mas informacion na e empresario. Asina por menciona: Action Coach; JW Marketing/ Promotional Merchandise Aruba, Pepia Est, Planners Aruba y Qredits.

E empresarionan a elogia e evento y a keda hopi gradicido cu e oportunidad unico aki di ricibi informacion y crea lasonan comercial cu sigur lo yuda nan den nan empeño comercial.

KvK tin como meta pa sigui organisa e tipo di eventonan aki frecuentemente banda di su eventonan di Business Plaza cu e intencion di yuda tur comerciante teniendo cuenta cu cada situacion en particular. Pa mas informacion of un cita por tuma contacto tambe via e-mail: [email protected] of yama nos na: 582-1566, ext. 27/30/35/42.

Comments

comments