E virus di COVID lo sigui tey presente meimei di nos pa hopi tempo mas, pa cual motibo esnan na risico mester sigui proteha nan mes contra dje. Pa e motibo aki cu entrante awe dialuna dia 7 di maart lo ta posibel pa e grupo di risiconan 70+ y tambe pa es cu downsyndroom cu tin edad mas cu 18 aña por pasa busca nan di 2 boostershot di Pfizer na edificio di Departamento di Salud Publico. Pa mayoria di e grupo menciona aki riba, esaki lo ta e di 4 vacuna. Pa e persona riba 70 aña y tambe es cu downsyndroom por pasa busca nan di 2 booster ta nesesario pa e persona a ricibi su prome booster minimo 3 luna anterior of mester a cura di un infeccion cu COVID 3 luna pasa.

Tambe entrante awe 7 di maart e di tercer dosis lo ta disponibel pa hobennan entre edad di 12 cu 17 aña. Esaki despues cu e agencia di medicina Europeo (EMA) recientemente a aproba e di tercer dosis di e vacuna di BioNTecch/Pfizer pa hobennan. E agencia Europeo di medicina ta di opinion cu e vacuna di Pfizer ta suficientemente sigur y tambe efectivo pa wordo duna na muchanan entre 12 cu 17 aña como “Boostershot”. Pa ricibi e boostershot e hoben mester a ricibi su di dos vacuna minimo 3 luna anterior of mester a cura di un infeccion cu COVID 3 luna pasa.

Localidad pa vacuna ta na edificio di Departamento di Salud Publico situa na Caya Ing. Roland Lacle # 4 for di 8or di mainta te cu 4:00 di atardi ‘NON STOP’di dialuna pa diabierna, den weekend DVG ta cera of tambe por vacuna na e Unidad Mobiel di Bureau Rampen Bestrijding cu su schadule por ser encontra riba facebook di Directie Volksgezondheid DVG Aruba y tambe Facebook page di Bureau Rampenbestrijding Aruba.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw of yama nos na 5224200

