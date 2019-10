Segundo autopsia ta bisa cu multimiyonario Jeffrey Epstein a wordo asesina

E multimiyonario Jeffrey Epstein a wordo haya morto den e Centro Correctional Metropolitano di sguridad halto na New York dia 10 di Augustus, caminda e tabata sera wardando su caso pa cu acusacionnan di trafico sexual di hobenan di hasta 14 aña. Un pataloog contrata pa e ruma di Epstein a bisa recientemnte cu e autopsia ta duna resultado cu e empresario Mericano no a mata su mes manera. wordo bisa den prome instante. Sino cu el a wordo asesina den su cel. E medico, Michael Baden a contradeci e veredicto oficial cu a bira conoci den luna di Augustus, na momento cu e ta considera cu e lesionnan riba curpa di Epstein tabata “duna indicacion mas bien di strangulacion” dus e homber a wordo choca. “Mi ta kere cu e evidencianan ta mustra mas bien cu tabata un asesinato na luga di un suicidio”, asina Baden a declara. Segun Baden e multiple fracturanan haya na e garganta di Epstein, specialmente cierto wesonan na su garganta tabata kibra y esakinan no inusual ora cu ta trata di un suicidio. E hefe medico forense di New York, Barbara Sampson a declara cu Epstein a mata su mes y e veredicto aki no a wordo acepta pa e abogado y ruman di Epstein. Sampson a sigui bisa cu su departamento ta para tras di esaki y no tin motibo of indicacion pa haci un segundo investigacion.

Comments

comments