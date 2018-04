Segun tratado internacional lo duna proteccion na esunnan cu drenta pa busca asilo politico

Prome Minister Evelyn Wever-Croes elabora riba e temanan cu a wordo discuti den e reunion di Reino cu a tuma luga siman pasa na Corsou. Ampliamente a papia riba e tema di Venezuela cu por a wordo parti den dos punto. Un di nan ta e embargo cu Venezuela a pone pa cera fronteranan pa e islanan y e di dos parti tin di haber cu e situacion interno na Venezuela na unda paisnan rond ta preparando pa den caso cu lo tin un exodo grandi di personanan cu ta sali for di Venezuela.

“Minister di Relacionnan Exterior di Hulanda, Stef Blok a duna nos sosten tecnico y den otro sentidonan cu nos tin mester. Asistencia financiero no a bin di dje ainda pero nos ta trahando riba e parti aki cu e otro ministerionan y den futuro nos ta spera di tin miho noticia riba esaki pa pueblo”.

Prome Minister ta bisa cu a keda palabra cu Minister Blok cu Aruba lo revisa e proceduranan haciendo uzo di asistencia tecnico di Hulanda. Hulanda su posicion den esaki ta hopi cla.

“Posicion di Reino ta cu ora bo haya hende ta yega Aruba, nan mester tin un status legal. Por drenta como turista pero mester sali for di e isla ora e tempo yega pa bay cualnan ta reglanan normal di tur pais. Na momento cu tin hende ta drenta Aruba, cu no ta bin como turista of cu permiso pa traha y ta bin pasobra nan ta teme pa nan bida, e ora nos ta papia di hendenan cu ta bin pa busca asilo”.

A base di tratadonan internacional, ora ta trata di personanan cu ta pidi asilo politico, e ora por trata nan a base di e tratado. Asilo politico ta ora un persona ta teme pa su bida pa motibo di persecucion politico.

“Den caso asina e tratado por duna cierto proteccion. Pero ta poco hende ta cay bou di e categoria aki. Mayoria hende ta bin pa motibo economico. Den e caso aki, como pais nos no tin e obligacion pa duna proteccion bou di e tratado”.

Prome Minister ta indica cu e posicion di Reino den esaki ta cu mester haci un distincion hopi lihe pa sa kendenan ta cay bou di asilo politico y kende no. Esnan cu no ta cay bou asilo politico y no tin un status legal pa keda riba e isla, mester wordo manda bek nan pais.

“Aruba ta bay sigui den su esfuersonan. Manera mi a bisa den mas di un ocacion nos ta trahando riba nos plan con nos lo bay haci si den caso e situacion sali for di man na Venezuela y kico ta e gastonan envolvi pa asina nos delibera cu Hulanda, Merca y Union Europeo kendenan tambe a ofrece ayudo pa asina nos bin na acuerdonan con lo bay financia esaki si mester yuda. Pa Gobierno di Aruba e prioridad ta e bienestar di pueblo. Nos mester atende nos mes prome pasobra si nos mes no atende nos mesun hendenan prome, niun hende lo haci esaki pa nos”, Prome Minister a bisa.

