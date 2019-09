Segun Sra. Linda Orman di Taxinan: Tin dos minister pa e catera di Tranporte

Sra. Linda Orman representando e Taxistanan durante conferencia di prensa a declara cu dia 2 di Juni a entrega un documento na Minister Chris Romero. E documento tabata riba e maneho cu tin di parti di DTP y tambe administratie y tambe SVB. Segun Sra. Orman cu ora un taxista bai SVB loke DTP mester haci ta no cuestiona ki clase di dolor e persona tin cu e kier bai SVB. Y ora e pregunta inesecario aki tuma lugar, segun Sra. Orman, e respuesta ta bira cu: “bo sa mi pinky ta haci dolor”. E trabao di DTP, segun Sra. Orman ta traha e carta duna e taxista cu a bin pidi pa esaki p’asina e por bai SVB. No mester haci miles di pregunta kico ta e dolornan cu e persona tin pasobra e persona tras di bali ey no por duna un diagnostico di kico pasa e persona cu kier bai SVB. T’asina cu ora e taxista jega eynan ta djis e carta ey mester wordo entrega na e persona p’asina e por bai SVB. “Locual mi tin dolor, sufrimento ta cu e dokter di SVB mi tin cu handel cune. Pero awendia SVB tambe, y nos a jega di papia esaki tambe cu Minister Romero tocante cu ora bo ta bai SVB, mi ta haya accidente, mi a cai kibra braza of whatever, ora mi jega DTP mi tin cu bai pidi afspraak cu SVB pa un luna despues”, Sra. Orman, papiando den nomber di e taxistanan a declara. Segun Sra. Orman DTP ta nenga un hulpchauffeur den e temporada cu no tin afspraak na SVB of tambe nan ta forzabo pa usa bo dianan di vakantie pa e dianan ey. Mester corda cu e situacion aki tin un aña caba ta andando y constantemente a discuti riba e hecho cu afspraaknan cu SVB ta cai largo. Mester corda cu un taxista no tin un doño di trabao pa paga pero si no traha no tin entrada tampoco. Pues ora cu e taxista bira malo of algo pasa, mester tin un carta di inmediato cu e hulpchaffeur mester por traha. Djei ta busca caminda pa haya afspraak of ta dokter di cas pero na e momento cu e taxista no por traha DTP mester acepta esaki y duna e carta pa e hulpchaffuer traha. Y ta esakinan ta loke e grupo aki di taxistanan preocupa ta referi na maneho y administratie di DTP cual nan ta disgusta cune. Sra. Orman a sigui bisa cu den e ministerio di Chris Romero ta parce cu tin dos minister pa tuma decision, esta cu tin uno den cocolishi y un otro den DTP.

Pasobra nan ta wak cierto overschrijvingnan cu tin cu wordo haci “minister” Thiel ta pone su motibonan pakico e ta nenga cualnan no ta cuadra cu e ley. Y mas ainda ministerio di Chris Romero no ta tik e meneer aki riba su dedenan bisando cu e merster keda den margen di e ley. No por pone cosnan extra cu no ta existi den e landsverordering. Y mas ainda Sra. Orman a bisa cu e landsverordering aki ta bastante bieuw y mester wordo moderniza y unico cos cu a wordo haci den tur e añanan aki ta pone sancionnan pa e doñonan di permiso di taxi. Pues den poco palabra, segun Sra. Orman, e focus di DTP ta mas tanto con pa kita e permiso di e taxista, enbez di drecha e situacion. Y e sitaucion aki no por keda asina mas mester cuminsa mustra cu loke ta sosodiendo ta oneerlijk. Pues DTP ta administratief y no ta un profesional di medicina. “Ora un hende jega eynan dune su permiso pa e usa un hulpchaffeur djey e persona ta sigui su caminda”, Sra. Orman a declara. Si e persona ta den hospital esaki ta bira pio pasobra DTP kier proof cu e persona berdaderamente ta den hospital. Segun Sra. Orman ministerio di Chris Romero mester jamanan di biaha despues di e conferencia di prensa aki pasobra ja caba nan tin cinco luna caba ta wardando y nada. Y esaki nota algo nobo of algo imposibel y nan ta na altura di e problemanan aki. For di April caba ministerio di transporte tin e carta caminda e puntonan di preocupacion ta pone aden dus no ta nada nobo aworaki. Sra. Orman ta pidi un reunion inmediato cu minister Chris Romero p’asina por jega na solucion pa e situacionnan aki cu ta fastioso pa e taxistanan cu tin cu duna un servicio sumamente importante na nos turistanan. “Di awo padilanti nos kier decisionnan. Nos no ta bai sinta pasobra nos ta manda nos cartanan aden cu puntonan cu nos kier wordo atendi y bin na decision den e reunion ey”, asina Sra. Orman a declara. Ambos banda caba sa e problema cu tin y con pa solucion esakinan. E siguiente paso, segun Sra. Orman ta, pa bai serca Prome Minister.

