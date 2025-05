Partido PPA ta haya cu ta inaceptabel cu desde 6 di december pueblo di Aruba a sali vota y awe, 5 luna despues, ainda Aruba no por tin stabilidad ni formacion total di su gobierno AVP/FUTURO, pa nan asumi nan responsabilidad debidamente. Pa partido PPA esaki no solamente ta un accion inaceptabel, pero tambe uno di berguensa y falta di respet pa comunidad di Aruba.

Cartera secuestra

“Aruba ta aceptando algo cu ta inaceptabel y irresponsabel pa loke ta trata gobernacion. Nos ta tum’e masha normal cu un di shete minister, cu tin un cartera hopi pisa, ainda no ta nombra,” e parlamentario a expresa. Segun Oduber, Aruba ta lanta tur dia cu diferente inkietud. Actualmente tin problema na WEB, unda director a hay’e ta haci un bishita rapido na Prome Minister Eman pa mustra su inkietud. Infrastructura den su totalidad ta bou di presion; problematica cu hotel na San Nicolas, utilidad den problema cu prijs, directiva, perforacion di petroleo. Un cartera asina importante cu actualmente ta secuestra pa e gobierno aki, specialmente den e forma con Prome Minister Eman ta atendiendo cu su gabinete y e formacion di e di shete minister, cu ainda no a tuma lugar.

Falta di confiansa total

“E echo cu awe sr. de Meza ta bayendo corte, ta indicacion cla cu awe formador, Prome Minister y colega di partido ta laga Mike de Meza cay manera patia berde. Si di berdad tabatin confiansa den de Meza y den e informacion cu e ta duna bo como su colega di partido, Eman mester a bay Gobernador y bis’e cu de Meza ta bo minister y e mester djis hurament’e como minister di e gabinete AVP/FUTURO”, Otmar a indica. Awor en bes di aplica trias politica, de Meza ta hay’e ta bay corte pa nan duna un argumento p’e bira minister, paso Eman mes no tin durf pa hacie. “Mi kier subraya tambe, cu henter e situacion aki ta un berguensa y mi kier comparti un mensahe cu sr. de Meza, cu esaki no ta cuestion di hunga politica cu e asunto aki, pero realidad ta, cu ami como miembro di parlamento tin e funcion di boga, controla y vigila e gobierno, specialmente si bo wak cu niun di esunnan cu ta forma coalicion ta atendiendo cu e asunto asina importante aki”.

Eman ta dobla pa di 5 biaha pa Croes

Un biaha mas e gobierno aki ta mustra cu tin yen di condicion entre e partnernan y no tin absoluto confiansa den otro. “Nos tur ta corda con na comienso e Prome Minister a papia di 9 minister, pero Croes a pone reduci esaki na 7 minister. Despues Eman a propone cu yen di fan faria pa bin cu ‘staatssecretaris’ pa Aruba, convenci cu esaki ta e mihor structura pa e gabinete, ya cu tin un sin fin di experticio y profesional. Pero di biaha FUTURO na un manera masha subtil a para e accion aki. Despues Eman tabata kier pa sra. Desiree Croes bira Gev. Min. na Hulanda y un biaha mas FUTURO a para fuerte, demostrando cu esaki absolutamente no lo tuma lugar. Despues, ora cu a primintin nos grandinan den pleno campaña cu lo subi nan pensioen cu 700 florin, ta FUTURO un biaha mas a cambi’e pa 250 florin, bisando cu e suma di 700 florin no ta algo responsabel ni cu nan por compromete cu ne”, e parlamentario a indica. Pues cada biaha cu Eman bin cu un proposicion e ta hay’e ta dobla na rudia pa Gerlien Croes y ta asina bisto cu Gerlien no ta gusta Mike Eman y mucho menos tin confiansa den dje, sino dicon el a insisti for di prome instante p’e ta formador hunto cu Eman?