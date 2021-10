Por a constata diahuebs ultimo cu oposicion di AVP, ACCION 18 (21-3) y MAS, ta sumamente agita pa e motibo cu mi persona a pidi un Bijeenkomst pa gobierno duna mas informacion tocante procedura di screening di ministernan pa Gabinete Wever 2.

Asina cu e reunion a wordo yama, diripiente nan tambe kier manda carta algun ora prome cu e reunion. Nan kier a pretende pa e encuentro publico cambia den un reunion publico. Nan rason pa esaki ta, pa por presenta mocion y haci pregunta. E realidad ta cu den un encuentro publico bo por haci tur pregunta, sinembargo ta 20% so di e candidatonan di oposicion a haci pregunta den e reunion aki. Den un encuentro publico bo ta haya mas tempo ainda pa por hiba bo discertacion y e reunion ta di un caracter publico tambe, pa henter pueblo por scucha. E pregunta ta, pakico bo kier Yama un reunion publico? Si ta solamente 20% di oposicion so ta tin pregunta pa haci den e reunion aki?

Difamacion enbes di Informacion

Banda di echo remarca aki riba, mi ta kere cu pueblo mes por a tuma bon nota cu oposicion tawatin un solo meta cu e reunion aki: esta pa difama enbes di informa!

Parlamentario Dowers ta uno cu a probecha pa prome cu reunion cuminsa, duna un entrevista na prensa pa bagatalisa y inventa cos cu no a tuma lugar ainda. El a sali splica cu gobierno no a contesta ningun pregunta, siendo cu tur preguntanan cu a wordo haci pa parlamentarionan, gobierno a responde y duna cuenta riba nan.

Manera cu mi a haci’e conoci, e periodo aki tambe mi lo ta skerpi riba gobernacion mirando e temporada dificil nos dilanti caminda tin di tuma decisionnan importante y fiha rumbo di recuperacion pa nos pais cu ta rekeri e postura aki sin duda.

Netamente pesey mi a yama e reunion, haci uso di mi derecho pa haci preguntanan y trece e claridad cu pueblo tawata busca riba e asunto aki di screening. Gobierno na su turno a contra aresta e puntonan cu no ta cuadra y mi ta satisfecho cu e informacion y contestanan cu gobierno a trece dilanti.

Tawata hopi preocupante y tristo pa mira e tipo di nivel cu parlamentario Mansur y Wyatt-Ras a hiba. Un reunion cu tawata pa haci pregunta y haya claridad pa pueblo, nan a scoge pa difama y atacha personanan sin base alguno. Mal usando asina nan imunidad como parlamentario den sala di parlamento. Esaki ta un lastima grandi, pa mira cu enbes nos ta avansa, nos ta bay atras pa motibo di kier crea storianan cu no ta real riba cabes di esnan cu a huramenta como minister.

Enbes cu a enfoca ariba pidi transparencia, exigi integridad y mas informacion, oposicion a bay den e rumbo di division y difamacion. Un nivel cu den e añanan anterior no tawata asina abou. Hopi tristo y di lamenta, Tevreden a termina ta splica.

