Segun Parlamentario di MEP Edgar Vrolijk Gobierno si ta cumpliendo

Parlamentario di MEP, Edgar Vrolijk a duna di conoce cu pronto lo bai pone prome piedra dor di Minister Dangui Oduber pa e projecto di Beach Volleyball y Beach Tennis na San Nicolas. Esaki lo bini net pariba di Prinses Christina Zaal kiermen tur loke e Gobierno aki a priminti nan a cumpli cune, segun Parlamentario Vrolijk a declara. E projecto ta bai start den luna di Mei y ta manera cu e presidente di Centro di Bario Sta. Cruz jega Aruba bek, pasobra e ta na Hulanda pa motibo di su jiunan, lo start cu e prome fase. “Esaki ta indicacion cu tur cos cu nos a bisa nos ta haciendo pasobra nos ta kere den mehoracion di projectonan pa nos muchanan haci deporte y recreacionnan sano”, asina Parlamentario Edgar Vrolijk a sigui bisa. Segun Vrolijk esaki ta e areanan cu semper el a kere den dje pasobra mi ta kere fielmente den scol pasobra e muchanan mester haci recreacion sano pasobra toch tin muchanan cu no por haci deporte. Den e tres areanan aki hunto por forma muchanan manera debe ser. “Mi ta kere esey nos ta cumpli pa duna pueblo informacion y naturalmente pa e pueblo di Sta. Cruz lo mi sigui bringa pa infrastructura. Mi tin dos aña mas pa bai den Parlamento y ta dos aña cu e minister di infrastructura lo bai scucha mi voz resona. Nos a wak e prome cambionan caba caminda careteranan a haya asfalt den sta. cruz”, Vrolijk a sigui bisa. Partido AVP a gaña e bario di Sta. Cruz cu Bo Plan Aruba durante campaña y ningun dia a haya un depchi di asfalt. Y esey, segun Vrolijk, e lo keda core tras di e minister pa pone esaki den plan, pone e placa na un manera responsabel cu tur bario por haya na asfalt y nan caminda drecha y esaki ta conta pa tur bario rond di Aruba. Nos prome minister Everlyn Wever-Croes y nos minister di Economia a sa di traha cu e budget bon y a sa di pone e placa aki disponibel, pasobra no ta for di shelo e asfalt ta cai, sino e ta bini di planificacion y bon uso di placa cu antes no tabata existi.

Comments

comments