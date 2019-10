Segun Minister Lampe: Cambio den enseñanza y vinculo cu sector priva lo bai ta un exito

Den un entrevista cu Minister di Enseñanza, Armando Rudy Lampe, e ta reacciona riba e situacion cu e grupo di docente cu ta malcontento pa duna les mainta y les anochi. Den e entrevista cu nos a hiba cu Sr. Rasmijn algun dia pasa caminda nan ta disgusta pasobra lo bin cu otro personanan pa duna les anochi akinan Minister Lampe ta mustra cu e personanan di sector priva cu a bai di acuerdo pa haci e trabao aki a acepta e hecho di “no work no pay”. Y akinan e mandatario ta bisa cu e grupo di docente cu Sr. Rasmijn ta referi na dje ta cu nan no a acepta di traha bao di e principio di “no work no pay” y cu esey ta haci e diferencia. Kiermen cu berdad tur dos grupo ta traha den dia y e ora nan ta liber si nan kier haci algo extra anochi anto e ora ey minister ta bisa, nan ta wordo paga pa ora y si a duna les e ora ta wordo paga. Si e docente e ora no a duna les logicamente no tin pago. Kico ta e motibo??? Pasobra ya den pasado for di 2016, manera e minister a menciona anteriormente, tempo no tabatin e principio di “no work no pay” tabatin hopi absentismo. Nan no ta presenta pa duna les pasobra e docente ta haya su pago toch y tin biaha hasta por compronde nan situacion cu nan a traha henter dia caba y awo cu Gobierno a busca hende di sector priva, ta claro pasobra ta pesey mes Gobierno a busca nan pasobra nan ta traha fulltime den sector priva y mester e ora di e experiencia ey pa por siña e studiantenan cu kier bai traha den sector priva. Un di e problemanan cu Sr. Rasmijn a mustra riba dje ta e hecho cu e personanan aki no ta apto pa duna les, esta cu nan no tin preparacion academico pa duna les. Riba esaki e contesta di Minister Lampe ta cu t’asina cu ta mira cu na Hulanda a bai over di haci e distincion entre un persona ta “bevoegd” of “bekwaam” y no ta tur ora e dos cosnan aki ta identico cu otro. Segun e minister kizas e persona no a siña pa duna les, siña pa ta maestro, pero e persona ta “bekwaam” esta e persona ta capacita y principalmente akinan dor cu ta trata di di Scol di Ofishi. Un hende ta bin papia di su experiencia di ofishi, e ta comparti su experiencia cu e otro studiantenan. Anto esaki ta haci e diferencia pasobra ta trata di adultonan esta ta trata un educacion di adultonan. “Y pesey nos ta bisa ta responsabel cu un hende cu ta capacita dor di añanan di experiencia cu tin den e ofishi, ta comparti e ora su experiencia cu e studiantenan”, Minister Lampe a declara na nos. Pero e ora ta lanta e incertidumbre cu e personanan aki berdad por ta “bekwaam” pa haci e trabao pero ora di evalua e studiante esta e parti “bevoegd” nan lo tin e autoridad pa cu esaki??? Akinan Minister Lampe a splica cu a bai riba e sistema di “competentie gericht onderwijs” kiermen no mas “leer stof gericht”. Kiermen e ora ey ta evalua si e studiante di e “skills” anto esey e personanan aki ta completamente capacita pa evalua si un persona ta competente pa haci e ofishi pasobra nan mes ta practica e ofishi aki. Y pesey e ora, segun minister Lampe, e cambio cu a keda introduci aki ta fit completamente den loke ta haci e vinculo aki cu sector priva y a scohe personanan cu tin afinidad si pa loke ta enseñanza y ta pesey minister Lampe ta kere cu e ta un exito.

